Тренер канадской хоккейной команды потерял сознание во время матча

Тренер команды «Гамильтон Бульдогс» Дэйв Мэтсос потерял сознание во время матча хоккейной лиги Онтарио с «Бэрри Колтс».

На последних минутах встречи Мэтсос почувствовал себя плохо, после чего ему была оказана медицинская помощь. Он был доставлен в больницу, где прошёл медицинское обследование.

В пресс-службе «Гамильтона» заявили, что тренер пребывает в хорошем настроении, его состояние в норме, сообщат ESPN.

Ранее на Украине скончалась восьмилетняя гимнастка Маргарита Лукашук, не приходя в сознание после отравления в спортивном лагере под Киевом.