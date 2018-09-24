Тренер канадской хоккейной команды потерял сознание во время матча

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Тренер команды «Гамильтон Бульдогс» Дэйв Мэтсос потерял сознание во время матча хоккейной лиги Онтарио с «Бэрри Колтс».
Тренер канадской хоккейной команды потерял сознание во время матча
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На последних минутах встречи Мэтсос почувствовал себя плохо, после чего ему была оказана медицинская помощь. Он был доставлен в больницу, где прошёл медицинское обследование.

В пресс-службе «Гамильтона» заявили, что тренер пребывает в хорошем настроении, его состояние в норме, сообщат ESPN.

Ранее на Украине скончалась восьмилетняя гимнастка Маргарита Лукашук, не приходя в сознание после отравления в спортивном лагере под Киевом.

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