На Украине скончалась 8-летняя гимнастка Маргарита Лукашук, не приходя в сознание после отравления в спортивном лагере под Киевом.

2 июля Лукашук стала жертвой массового отравления в детском спортивном лагере «Славутич». После двух с половиной месяцев пребывания в коме девочка скончалась 12 сентября, сообщает ТСН.

Предположительной причиной отравления детей стали просроченные йогурты, которые тренеры раздали детям после хранения в несоответствующих условиях.

Остальные 11 детей почувствовали улучшение уже на следующий день после отравления, тогда как Маргарита потеряла сознание и попала в реанимацию. Родители в смерти своей дочери обвиняют руководство лагеря.

Ранее тренер «Ромы» ди Франческо заявил, что ему желали смерти после плевка Дугласа Косты в его сына.