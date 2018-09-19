На Украине после отравления в спортивном лагере скончалась 8-летняя гимнастка
- РИА Новости
2 июля Лукашук стала жертвой массового отравления в детском спортивном лагере «Славутич». После двух с половиной месяцев пребывания в коме девочка скончалась 12 сентября, сообщает ТСН.
Предположительной причиной отравления детей стали просроченные йогурты, которые тренеры раздали детям после хранения в несоответствующих условиях.
Остальные 11 детей почувствовали улучшение уже на следующий день после отравления, тогда как Маргарита потеряла сознание и попала в реанимацию. Родители в смерти своей дочери обвиняют руководство лагеря.
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