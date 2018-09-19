Тренер «Ромы» ди Франческо заявил, что ему желали смерти после плевка Дугласа Косты в его сына

Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо опроверг слухи о том, что его сын, нападающий «Сассуоло» Федерико ди Франческо, оскорбил бразильского полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косту, за что получил плевок в лицо во время чемпионата Италии.

«Это только слухи, что мой сын сказал Дугласу Косте оскорбительные слова, вызвавшие подобную реакцию. Любой бы отреагировал, получив столько ударов и толчков, сколько перенёс мой сын в том матче от Косты», — цитирует ди Франческо Mundo Deportivo.

Тренер «Ромы» заявил, что гордится тем, как отреагировал на этот инцидент его сын. Он также рассказал о реакции в социальных сетях по прошедшему эпизоду.

«Мне очень больно от реакции в социальных сетях, потому что Федерико явно не виноват. Есть люди, которые желали смерти мне и моему сыну», — заявил ди Франческо.

Ранее полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста получил дисквалификацию на четыре матча за неспортивное поведение в игре четвёртого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».