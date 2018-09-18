Футболист «Ювентуса» Коста дисквалифицирован на четыре матча за плевок в соперника
- © Giuseppe Maffia
- globallookpress.com
Об этом сообщает Football Italia.
Причиной дисквалификации бразильского хавбека стали его действия в отношении нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Коста ударили итальянца локтем, боднул, а затем плюнул в лицо, за что получил от арбитра встречи красную карточку.
Таким образом, бразилец пропустит матчи «Ювентуса» с «Фрозиноне», «Болоньей», «Наполи» и «Удинезе».
Ранее сообщалось, что Коста извинился за плевок в соперника в матче чемпионата Италии с «Сассуоло».