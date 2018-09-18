Футболист «Ювентуса» Коста дисквалифицирован на четыре матча за плевок в соперника

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Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста дисквалифицирован на четыре матча за неспортивное поведение в игре четвёртого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».
Футболист «Ювентуса» Коста дисквалифицирован на четыре матча за плевок в соперника
  • © Giuseppe Maffia
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Football Italia.

Причиной дисквалификации бразильского хавбека стали его действия в отношении нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. Коста ударили итальянца локтем, боднул, а затем плюнул в лицо, за что получил от арбитра встречи красную карточку.

Таким образом, бразилец пропустит матчи «Ювентуса» с «Фрозиноне», «Болоньей», «Наполи» и «Удинезе».

Ранее сообщалось, что Коста извинился за плевок в соперника в матче чемпионата Италии с «Сассуоло».

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