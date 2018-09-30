Футболист «Томи» обвинил судью в богохульстве

Защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» Дмитрий Тихий после матча с «Лучом» (2:2) подверг критике арбитра встречи Игоря Низовцева, который запретил игроку выходить на поле с «православной нитью» на запястье.

«Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с таким. Эта нить у меня с рождения, никогда её не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит? И Низовцев сказал, что не выпустит меня на поле, если я её не уберу», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

По его словам, остальным игрокам не запретили выступать с подобными нитями.

«Это просто богохульство! Более того, Низовцев её с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Низовцев — безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека», — добавил Тихий.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз».