Футболист «Томи» обвинил судью в богохульстве
- @fctomtomsk
«Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с таким. Эта нить у меня с рождения, никогда её не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит? И Низовцев сказал, что не выпустит меня на поле, если я её не уберу», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».
По его словам, остальным игрокам не запретили выступать с подобными нитями.
«Это просто богохульство! Более того, Низовцев её с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Низовцев — безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека», — добавил Тихий.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз».