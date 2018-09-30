Российский арбитр Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз»
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помощниками Карасёва будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв, дополнительными ассистентами — Сергей Иванов и Владимир Москалёв. Четвёртым арбитром встречи назначен Антон Аверьянов.
Матч второго тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Янг Бойз» пройдёт 2 октября в Турине на одноимённом стадионе. Начало — в 19:55 мск.
Ранее стало известно, кто будет работать на матче ЦСКА — «Реал» в Лиге чемпионов.