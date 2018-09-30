Соперник «Спартака» по Лиге Европы отправил в отставку главного тренера
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Такое решение руководство команды приняло после поражения в матче чемпионата Австрии от «Санкт-Пёльтена» со счётом 0:2.
Имя нового тренера не называется.
Джуричин возглавлял «Рапид» с 2017 года. До этого он работал в молодёжной и юношеской команде клуба, а также в юношеской сборной Австрии.
Ранее сообщалось, что футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко будут защищать цвета дублирующей команды московского «Спартака» в матче с «Ростовом».