Соперник «Спартака» по Лиге Европы отправил в отставку главного тренера

Австрийский клуб «Рапид» из Вены уволил главного тренера команды Горана Джуричина.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение руководство команды приняло после поражения в матче чемпионата Австрии от «Санкт-Пёльтена» со счётом 0:2.

Имя нового тренера не называется.

Джуричин возглавлял «Рапид» с 2017 года. До этого он работал в молодёжной и юношеской команде клуба, а также в юношеской сборной Австрии.

Ранее сообщалось, что футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко будут защищать цвета дублирующей команды московского «Спартака» в матче с «Ростовом».