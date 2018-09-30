Соперник «Спартака» по Лиге Европы отправил в отставку главного тренера

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Австрийский клуб «Рапид» из Вены уволил главного тренера команды Горана Джуричина.
Соперник «Спартака» по Лиге Европы отправил в отставку главного тренера
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение руководство команды приняло после поражения в матче чемпионата Австрии от «Санкт-Пёльтена» со счётом 0:2.

Имя нового тренера не называется.

Джуричин возглавлял «Рапид» с 2017 года. До этого он работал в молодёжной и юношеской команде клуба, а также в юношеской сборной Австрии.

Ранее сообщалось, что футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко будут защищать цвета дублирующей команды московского «Спартака» в матче с «Ростовом».

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