Глушаков и Ещенко проведут следующий матч в составе молодёжной команды «Спартака»
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- РИА Новости
👤 Состав дубля #Спартак’а на матч с @rostovfc: Шитов, Ещенко, Актисов, Мохбалиев, Сазонов, Глушаков (к), Маркитесов, Бакалюк, Данилин, Лопатин, Прошляков.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 сентября 2018 г.
👥 Запасные: Поплевченков, Ярусов, Горбулин, Моргунов, Литвинов, Репях, Еременко, Сунгатулин.#СпартакМРостовМpic.twitter.com/accbbGumwg
Как сообщает пресс-служба московского клуба, Глушаков и Ещенко выйдут на поле в стартовом составе. При этом Денис выступит в качестве капитана команды.
Встреча между молодёжными составами «Спартака» и «Ростова» начнётся в 12:00.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал абсурдным перевод Глушакова и Ещенко в дублирующий состав.