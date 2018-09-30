Глушаков и Ещенко проведут следующий матч в составе молодёжной команды «Спартака»

Футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко будут защищать цвета дублирующей команды московского «Спартака» в матче с «Ростовом».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, Глушаков и Ещенко выйдут на поле в стартовом составе. При этом Денис выступит в качестве капитана команды.

Встреча между молодёжными составами «Спартака» и «Ростова» начнётся в 12:00.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал абсурдным перевод Глушакова и Ещенко в дублирующий состав.