Тарпищев назвал абсурдным решение Карреры отстранить Глушакова и Ещенко от основной команды «Спартака»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что главному тренеру московского «Спартака» Массимо Каррере не стоило отстранять от занятий с первой командой Дениса Глушакова и Андрея Ещенко из-за лайка в Instagram.
Тарпищев назвал абсурдным решение Карреры отстранить Глушакова и Ещенко от основной команды «Спартака»
  • Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера
  • РИА Новости

«Действия Карреры были абсолютно абсурдными. На такие вещи обращать внимание — это несусветная глупость. Я абсолютно не согласен с тем, что делает Массимо. Это только углубляет разлад в команде», — цитирует Тарпищева «Спорт уик-энд».

По его словам, лайки футболистов под постом со стихами известного актёра Дмитрия Назарова, в которых тот критикует Карреру, не говорят о том, что сами игроки имеют что-то против тренера.

Тарпищев также отметил, что нынешнее состояние «Спартака» позволяет называть «Ростов» фаворитом в воскресном матче.

Встреча девятого тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдёт 30 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, изменилось ли его мнение о нападающем «Локомотива» Фёдоре Смолове за последний год.

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