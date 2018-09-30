Число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне на матче «Эйбар» — «Севилья» возросло до 14

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В результате обрушения ограждения на трибуне во время матча чемпионата Испании по футболу между «Эйбаром» и «Севильей» пострадало 14 человек.
Число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне на матче «Эйбар» — «Севилья» возросло до 14
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Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службы обоих клубов, число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне стадиона «Мунисипаль де Ипуруа» достигло 14 человек, десять из них были направлены в больницу.

При этом отмечается, что никто из фанатов не получил серьёзных травм.

Ранее сообщалось, что на матче «Эйбар» — «Севилья» произошло обрушение ограждения на трибуне с фанатами гостей.

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