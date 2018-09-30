Число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне на матче «Эйбар» — «Севилья» возросло до 14
- @sdeibar
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службы обоих клубов, число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне стадиона «Мунисипаль де Ипуруа» достигло 14 человек, десять из них были направлены в больницу.
При этом отмечается, что никто из фанатов не получил серьёзных травм.
Ранее сообщалось, что на матче «Эйбар» — «Севилья» произошло обрушение ограждения на трибуне с фанатами гостей.