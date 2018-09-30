СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить за Мбаппе £200 млн

Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщает издание Daily Mail, руководство английского клуба намерено осуществить трансфер Мбаппе и готово заплатить за переход футболиста компенсацию в размере £200 млн. В таком случае французский форвард может стать самым дорогостоящим игроком мира.

На данный момент рекорд удерживает Неймар, который перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

В составе «Пари Сен-Жермен» Мбаппе провёл 49 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами. В 2018 году он в составе сборной Франции стал чемпионом мира по футболу.

Ранее бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посоветовал Мбаппе перейти в королевский клуб.