СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить за Мбаппе £200 млн

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Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить за Мбаппе £200 млн
  • Reuters

Как сообщает издание Daily Mail, руководство английского клуба намерено осуществить трансфер Мбаппе и готово заплатить за переход футболиста компенсацию в размере £200 млн. В таком случае французский форвард может стать самым дорогостоящим игроком мира.

На данный момент рекорд удерживает Неймар, который перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

В составе «Пари Сен-Жермен» Мбаппе провёл 49 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами. В 2018 году он в составе сборной Франции стал чемпионом мира по футболу.

Ранее бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посоветовал Мбаппе перейти в королевский клуб.

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