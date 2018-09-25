СМИ: Зидан посоветовал Мбаппе продолжить карьеру в «Реале»
- Килиан Мбаппе
- Reuters
Как сообщает издание Tribal Football со ссылкой на El Chinguirito, во время церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) между Зиданом и Мбаппе состоялся разговор, в ходе которого Зинедин посоветовал Килиану перейти в «Реал».
Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2017 года. На его счету 30 матчей и 17 забитых мячей в составе парижского клуба.
Ранее сообщалось, что Мбаппе был включён в символическую сборную года по версии ФИФА.