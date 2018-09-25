СМИ: Зидан посоветовал Мбаппе продолжить карьеру в «Реале»

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан предложил форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе продолжить карьеру в испанском гранде.
СМИ: Зидан посоветовал Мбаппе продолжить карьеру в «Реале»
  • Килиан Мбаппе
  • Reuters

Как сообщает издание Tribal Football со ссылкой на El Chinguirito, во время церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) между Зиданом и Мбаппе состоялся разговор, в ходе которого Зинедин посоветовал Килиану перейти в «Реал».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2017 года. На его счету 30 матчей и 17 забитых мячей в составе парижского клуба. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе был включён в символическую сборную года по версии ФИФА.

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