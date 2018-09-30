Гаджиев не уверен, что в матче «Спартак» — «Ростов» болельщиков ожидает красочная игра

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом» из Ростова-на-Дону.

«Говорить, что нас ждёт красочная игра, я бы не стал. По итогам восьми туров примерно понятно, как может выстроить игру «Ростов» в Москве. «Спартак», скорее всего, будет атаковать. Это он делал бы дома с любым другим соперником», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днём».

Он считает, что «Ростов» сможет сдерживать атаки красно-белых и преуспеть в нападении.

«Команда Карпина уже показала, что умеет обороняться и пользоваться своими возможностями. Как показал недавно «Ахмат» в игре со «Спартаком», — добавил Гаджиев.

Встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на «Открытие Арене» в Москве 30 сентября. Начало — в 19:00.

Ранее футболист «Спартака» Рассказов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом».