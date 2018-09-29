Футболист «Спартака» Рассказов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом»

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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от предстоящей игры девятого тура Российской Премьер-лиги с футбольным клубом «Ростов».
Футболист «Спартака» Рассказов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Ростов» — непростой соперник. Будет интересно с ним сыграть. Тем более, что главный тренер команды — Валерий Георгиевич Карпин. У него, как и у ребят его команды, выступавших раньше за «Спартак», будет двойная мотивация», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.

Он также предположил, что «Ростов» будет играть от обороны.

«Нам нужно будет что-то создавать. Важна будет точность в передачах и действиях. Соперник наверняка будет действовать компактно, и каждый раз при наших атаках будет возникать риск пропустить. Надо быть внимательными», — добавил Рассказов.

В текущем сезоне Рассказов сыграл в пяти матчах РПЛ.

Встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на «Открытие Арене» в Москве 30 сентября. Начало запланировано на 19:00 по мск.

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