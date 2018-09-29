Футболист «Спартака» Рассказов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом»
- РИА Новости
«Ростов» — непростой соперник. Будет интересно с ним сыграть. Тем более, что главный тренер команды — Валерий Георгиевич Карпин. У него, как и у ребят его команды, выступавших раньше за «Спартак», будет двойная мотивация», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.
💬 Николай Рассказов: «Я спокойный и терпеливый»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 сентября 2018 г.
Накануне матча с «Ростовом» защитник красно-белых дал интервью нашей пресс-службе.
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Он также предположил, что «Ростов» будет играть от обороны.
«Нам нужно будет что-то создавать. Важна будет точность в передачах и действиях. Соперник наверняка будет действовать компактно, и каждый раз при наших атаках будет возникать риск пропустить. Надо быть внимательными», — добавил Рассказов.
В текущем сезоне Рассказов сыграл в пяти матчах РПЛ.
Встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на «Открытие Арене» в Москве 30 сентября. Начало запланировано на 19:00 по мск.
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