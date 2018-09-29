Джикия: за последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько не читал за 11 лет в школе

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал конфликт между главным тренером команды Массимо Каррерой и игроками Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, которые были отстранены от работы с основным составом красно-белых.
Джикия: за последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько не читал за 11 лет в школе
  • РИА Новости

«Как тему с лайками обсуждала команда? Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову. Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так всё получилось, что на «Спартак» так всё вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня. Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что всё, как говорили ребята, получилось случайно», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что верит в случайность, так как сам может поставить лайк, не прочитав публикацию.

«Понятно, что теперь я всё читаю. За последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из Instagram», — добавил Джикия.

Ранее Гусев прокомментировал скандалы в «Спартаке».

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