Голкипер «Витязя» Самонов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»

Голкипер «Витязя» Александр Самонов в беседе с «Известиями» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Настроение отличное. Хорошая игра. Мы знали, что «Салават» — один из лидеров Восточной конференции. Но мы с ребятами сплотились, настроились на игру и выложились на льду полностью. Бились все 60 минут, поэтому и выиграли», — заявил он.

Хоккеист выразил надежду, что это послужит определённым толчком после серии поражений.

Как считает Самонов, команда ещё больше сплотится, чтобы показать свою лучшую игру и играть в свой хоккей в каждом матче.

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