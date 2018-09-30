Голкипер «Витязя» Самонов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»
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«Настроение отличное. Хорошая игра. Мы знали, что «Салават» — один из лидеров Восточной конференции. Но мы с ребятами сплотились, настроились на игру и выложились на льду полностью. Бились все 60 минут, поэтому и выиграли», — заявил он.
Хоккеист выразил надежду, что это послужит определённым толчком после серии поражений.
Как считает Самонов, команда ещё больше сплотится, чтобы показать свою лучшую игру и играть в свой хоккей в каждом матче.
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