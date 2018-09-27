Защитник Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в «Ак Барсе»

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в команде. Об этом сообщает «Реальное время».

«Я еще не вошёл полностью в «Ак Барс». Спасибо большое ребятам, помогают, поддерживают», — заявил он.

Хоккеист также оценил проигранный матч с «Куньлунем» (3:4).

«Старались, бились. Начинать возвращаться в игру с 0:2 не очень приятно, но мы смогли это сделать», — отметил он.

Юдин назвал «Куньлунь» хорошей командой, играющей в хоккей, приближенный к североамериканскому.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в матче с «Куньлунем».