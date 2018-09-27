Защитник Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в «Ак Барсе»
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«Я еще не вошёл полностью в «Ак Барс». Спасибо большое ребятам, помогают, поддерживают», — заявил он.
Хоккеист также оценил проигранный матч с «Куньлунем» (3:4).
«Старались, бились. Начинать возвращаться в игру с 0:2 не очень приятно, но мы смогли это сделать», — отметил он.
Юдин назвал «Куньлунь» хорошей командой, играющей в хоккей, приближенный к североамериканскому.
Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в матче с «Куньлунем».