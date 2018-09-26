Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Куньлунем»
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«Хорошая быстрая игра. В принципе, я считаю, что заслуживали сегодня больше, чем получили», — заявил он.
По его словам, команде нужно работать над своими проблемами.
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Следующий матч «Ак Барс» проведёт против «Амура» 28 сентября.
Ранее главный тренер «Барыса» и национальной команды Казахстана Андрей Скабелка рассказал о задаче команды в новом сезоне КХЛ.