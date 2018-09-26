Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в матче с «Куньлунем», сообщает «Реальное время».

«Хорошая быстрая игра. В принципе, я считаю, что заслуживали сегодня больше, чем получили», — заявил он.

По его словам, команде нужно работать над своими проблемами.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Следующий матч «Ак Барс» проведёт против «Амура» 28 сентября.

Ранее главный тренер «Барыса» и национальной команды Казахстана Андрей Скабелка рассказал о задаче команды в новом сезоне КХЛ.