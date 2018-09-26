Главный тренер «Барыса» рассказал о задаче команды в новом сезоне КХЛ

Главный тренер «Барыса» и национальной команды Казахстана Андрей Скабелка в беседе с «Известиями» рассказал о задаче команды в новом сезоне КХЛ.

«Я уже говорил, что идёт перестройка команды. В «Барыс» пришло много новых ребят. К такой игре надо привыкнуть. Игрокам необходимо адаптироваться к нашей системе, чтобы держать такой уровень, такой темп», — заявил он.

По его словам, первоочередная задача — успешное выступление в чемпионате.

Как напомнил Скабелка, половина команды — это местные воспитанники, кандидаты в сборную.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, недавно ставший консультантом академии «Ак Барса», в беседе с изданием «Реальное время» рассказал, когда вернётся к работе с профессиональными командами.