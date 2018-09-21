Вячеслав Быков рассказал, когда вернётся к работе с профессиональными командами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, недавно ставший консультантом академии «Ак Барса», в беседе с изданием «Реальное время» рассказал, когда вернётся к работе с профессиональными командами.

По словам Быкова, он находится там, где «нужнее».

«Я приезжаю в академию «Ак Барса», значит, я там нужен. Но на определённых моих временных условиях. Так что как только ситуация будет позволять работать с профессиональной командой, я дам знать», — сказал он.

Как отметил тренер, ему поступают предложения, и все они построены на доверительных отношениях.

«Я очень ценю это», — добавил Быков.

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