Вратарь «Спартака» Гудачек прокомментировал старт нового сезона КХЛ

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Вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек в беседе с «Известиями» прокомментировал старт нового сезона КХЛ, когда клуб взял шесть очков из восьми.
Вратарь «Спартака» Гудачек прокомментировал старт нового сезона КХЛ
  • РИА Новости

«Да, хорошее начало. Первую игру с «Амуром» я смотрел дома по телевизору, вторую с «Адмиралом» — уже с трибуны, когда стало получше. С «Куньлунем» тоже хорошо выступили, была быстрая, скоростная игра», — сказал спортсмен.

По его словам, нужно забивать больше одной шайбы, тем более в домашнем матче.

Гудачек оценил поддержку спартаковских болельщиков, но отметил, что команда должна играть в хороший хоккей, чтобы на следующие игры зрителей приходило ещё больше.

Ранее хоккеист московского «Динамо» Дастин Бойд прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне.

В мае двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею.

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