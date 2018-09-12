Вратарь «Спартака» Гудачек прокомментировал старт нового сезона КХЛ
- РИА Новости
«Да, хорошее начало. Первую игру с «Амуром» я смотрел дома по телевизору, вторую с «Адмиралом» — уже с трибуны, когда стало получше. С «Куньлунем» тоже хорошо выступили, была быстрая, скоростная игра», — сказал спортсмен.
По его словам, нужно забивать больше одной шайбы, тем более в домашнем матче.
Гудачек оценил поддержку спартаковских болельщиков, но отметил, что команда должна играть в хороший хоккей, чтобы на следующие игры зрителей приходило ещё больше.
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