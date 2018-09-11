Хоккеист «Динамо» Бойд прокомментировал неудачный старт команды в КХЛ

Хоккеист московского «Динамо» Дастин Бойд в беседе с «Известиями» прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне КХЛ.

«Все наши поражения были разными. В матче с ЦСКА нас подвели удаления в первом периоде. У соперника отличное большинство, что сказалось на исходе встречи. Считаю, что в дальнейшем мы показывали хорошую игру, но неудачно действовали на завершающей стадии», — заявил он.

По его словам, игра с «Авангардом» была особенной. Как отметил Бойд, первый период получился очень жёстким, «Динамо» пропустило три шайбы, было много бросков по их воротам.

«Соперник нас в этот отрезок полностью переиграл — так начинать матч нельзя. В этом у нас были проблемы и с ЦСКА, и с «Авангардом», — добавил спортсмен.

Говоря о выездных матчах в Риге и Братиславе, Бойд сказал, что обе команды очень хорошие и динамовцам необходимо начинать играть лучше.

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