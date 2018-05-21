Эксперт рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею

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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею.
Эксперт рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею
  • Reuters
  • © Grigory Dukor

«На сегодняшний день команда Швеции была сильнее всех. Это по игре и по результату. Их отличают координационная игра, нацеленность на ворота, хорошо играют меньшинство-большинство и хорошо играл вратарь», — заявил он.

По его словам, шведы довольно дисциплинированно играют и в обороне.

Как отметил Михайлов, на этом чемпионате сборная Швеции была действительно сильнее всех и по составу, и по игровому мастерству.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею опустилась на третье место в рейтинге IIHF.

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