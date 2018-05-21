Сборная России по хоккею опустилась на третье место в рейтинге IIHF

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Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала обновлённый после чемпионата мира 2018 года в Дании рейтинг национальных команд.

В обновлённом списке сборная России, завершившая выступление на ЧМ на стадии четвертьфинала, опустилась на третье место. В активе российской команды 3930 очков.

На второе место поднялась сборная Швеции, защитившая титул чемпионов мира, — 3945 баллов.

Национальная команда Канады с 3990 очками осталась лидером рейтинга, несмотря на поражение в матче за третье место от американской сборной, которая поднялась на четвёртое место (3765), опередив сборные Финляндии (3765) и Чехии (3690).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной США Патрик Кейн признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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