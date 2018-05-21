Нападающий сборной США Кейн признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею

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Нападающий и капитан сборной США Патрик Кейн признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею, который прошёл в Дании.

Форвард в десяти матчах турнира забросил восемь шайб и сделал 12 результативных передач.

Лучшим вратарём стал датчанин Фредерик Андерсен, защитником — швед Йон Клингберг, нападающим — финн Себастьян Ахо.

Ранее сообщалось, что cборная Швеции по буллитам обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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