Нападающий сборной США Кейн признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею
Нападающий и капитан сборной США Патрик Кейн признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею, который прошёл в Дании.
Форвард в десяти матчах турнира забросил восемь шайб и сделал 12 результативных передач.
Лучшим вратарём стал датчанин Фредерик Андерсен, защитником — швед Йон Клингберг, нападающим — финн Себастьян Ахо.
Ранее сообщалось, что cборная Швеции по буллитам обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею.
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