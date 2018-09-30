Сборная России по самбо в пятый раз подряд стала победителем Кубка президента

Российские самбисты в пятый раз подряд выиграли Кубок президента Международной федерации самбо (FIAS), который прошёл в Великобритании.

В финале соревнований российские спортсмены одержали победу над объединённой сборной США и Канады.

В этом году за Россию выступали только представители Санкт-Петербурга.

Ранее чемпион мира по самбо прокомментировал конфликт Нурмагомедова с Тимати.