Чемпион мира по самбо прокомментировал конфликт Нурмагомедова с Тимати

Четырёхкратный чемпион мира по самбо, боец ММА Виталий Минаков в беседе с Nation News прокомментировал конфликт обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.

«Я не знаком с деталями этого конфликта, буквально вчера эту новость увидел, поэтому не могу компетентно комментировать, что там, как и из-за чего получилось», — заявил спортсмен.

Вместе с тем он отметил, что когда ему рассказывают о выступлении Нурмагомедова в столь оскорбительной форме по конкретным людям, то это удивительно.

«Насколько я знаю Хабиба, мне кажется, он бы себе такого не позволил. Я не знаю, чем Хабиб руководствовался, может быть, это вырвано из контекста», — пояснил Минаков.

Он не исключил, что страницу Нурмагомедова в Instagram ведёт кто-то от его имени.

Кроме того, спортсмен заявил, что многие вещи, которые позволяют себе делать музыканты на концертах, расходятся с тем, что Нурмагомедов продвигает и пропагандирует.

«В этом конфликте он высказал своё мнение, возможно, не к конкретным исполнителям, а к сегодняшнему шоу-бизнесу, где очень часто расходятся нравственность, мораль», — добавил Минаков.

Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта Крида стал чемпион UFC. После этого спортсмен в грубой форме ответил исполнителю.