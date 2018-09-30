Черышев прокомментировал первую победу «Валенсии» в сезоне
«Слава Богу за всё. Первая долгожданная победа», — написал хавбек в своём Instagram.
Он также прокомментировал столкновение с футболистом команды-соперника Хосебой Сальдуа, после которого испанец получил травму.
«Надеюсь, что Сальдуа получил несерьёзное повреждение и сможет сыграть в следующем матче. У меня никогда не было намерений умышленно нанести травму оппоненту», — сказал Черышев.
«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 1:0.
Ранее голевая передача Черышева помогла «Валенсии» одержать первую победу в этом сезоне испанской Примеры.