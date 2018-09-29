Голевая передача Черышева помогла «Валенсии» одержать первую победу в этом сезоне испанской Примеры

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«Валенсия» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» в матче седьмого тура испанской Примеры.
Голевая передача Черышева помогла «Валенсии» одержать первую победу в этом сезоне испанской Примеры
  • © Jose Breton
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре на 36-й минуте забил Кевин Гамейро после передачи россиянина Дениса Черышева.

На 67-й минуте хозяева получили шанс восстановить равенство, заработав пенальти, но Виллиан Жозе не смог реализовать 11-метровый удар.

Эта победа стала первой для «Валенсии» в текущем сезоне чемпионата Испании.

В следующем матче «Валенсия» сыграет с «Барселоной», а «Реал Сосьедад» — с «Атлетиком» из Бильбао.

Ранее «Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» в матче Примеры.

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