СМИ назвали точное число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне стадиона в Эйбаре

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В результате обрушения ограждения на трибуне стадиона в Эйбаре во время матча чемпионата Испании по футболу между одноименным клубом и «Севильей» были госпитализированы восемь человек.
СМИ назвали точное число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне стадиона в Эйбаре
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Об этом сообщает издание AS.

Отмечается, что ни один из болельщиков, пострадавших в результате инцидента, не получил серьёзных травм.

Поединок между «Эйбаром» и «Севильей» завершился победой гостей со счётом 3:1. Ограждение на трибуне обрушилось во время празднования болельщиками второго мяча «Севильи» в матче, автором которого стал полузащитник Эвер Банега.

Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата Испании «Эйбар» — «Севилья» обрушилось ограждение на трибуне стадиона.

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