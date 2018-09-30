СМИ назвали точное число пострадавших в результате обрушения ограждения на трибуне стадиона в Эйбаре
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Об этом сообщает издание AS.
Отмечается, что ни один из болельщиков, пострадавших в результате инцидента, не получил серьёзных травм.
Поединок между «Эйбаром» и «Севильей» завершился победой гостей со счётом 3:1. Ограждение на трибуне обрушилось во время празднования болельщиками второго мяча «Севильи» в матче, автором которого стал полузащитник Эвер Банега.
Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата Испании «Эйбар» — «Севилья» обрушилось ограждение на трибуне стадиона.