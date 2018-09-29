Риккардо считает, что год вне гонок должен был пойти на пользу Квяту

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Австралийский пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал возвращение россиянина Даниила Квята в «Торо Россо».
Риккардо считает, что год вне гонок должен был пойти на пользу Квяту
  • Reuters

«Мне самому любопытно, но я думаю, что год вне гонок пошёл ему на пользу, позволив, наверное, понять некоторые вещи о себе. Он будет больше ценить своё возвращение и станет более зрелым. Я не говорю, что он был незрелым, но произошедшее поможет ему держать голову холодной и, надеюсь, достигать (максимума. — RT) своего потенциала более стабильно», — приводит слова Риккардо Motorsport.

Риккардо и Квят — воспитанники молодёжной программы «Ред Булл» и в «Формуле-1» вместе выступали за австрийскую команду в сезоне-2015 и начале сезона 2016 года.

29 сентября было официально объявлено о возвращении Квята в «Торо Россо».

Ранее Хельмут Марко опроверг информацию, что Мик Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо».

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