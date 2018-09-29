Сироткин о возвращении Квята: по-человечески я очень рад за него

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Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин высказал мнение о возвращении своего соотечественника Даниила Квята в итальянскую команду «Торо Россо».
Сироткин о возвращении Квята: по-человечески я очень рад за него
  • РИА Новости

«По-человечески я очень рад за Даню. Он заслужил ещё один шанс. Но что касается соперничества, то неважно, кто сидит в другой машине. Ты добиваешься максимально возможного результата со своей стороны. Есть Даня, нет его — это ничего не меняет», — заявил Сироткин.

29 сентября было официально объявлено о возвращении Квята в «Торо Россо».

Ранее Хельмут Марко опроверг информацию, что Мик Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо».

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