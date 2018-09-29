Сироткин заявил, что намерен побороться за очки в гонке Гран-при России

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от гонки 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

«Из-за старта с 13-й позиции моя стратегия не меняется. Всё зависит от того, на какой резине решим стартовать и заканчивать гонку. Завтра мы будем агрессивны, будем бороться. Первая десятка начнёт на резине HyperSoft, что далеко не оптимальная тактика для этой трассы. Гонка будет интересной. Не хочу быть слишком оптимистичным, но бороться за очки мы будем», — заявил Сироткин.

По итогам квалификации Сироткин занял 18-е место, но в гонке будет стартовать с 13-й позиции благодаря штрафам за замены элементов силовой установки у Фернандо Алонсо, Пьера Гасли, Брендона Хартли, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.

Гонка Гран-при России пройдёт 30 сентября. Стартовые огни погаснут в 15:10.

Ранее бывший глава «Формулы-1» рассказал, что нужно сделать Сироткину, чтобы добиться хороших результатов.