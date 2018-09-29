Бывший глава «Формулы-1» рассказал, что нужно сделать Сироткину чтобы добиться хороших результатов
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«Очевидно, его машина не может позволить добиваться результата в данный момент. Лучшим болидом для него может быть «Мерседес» или «Феррари», — приводит слова Экклстоуна ТАСС.
Для Сироткина нынешний сезон является дебютным в качестве основного пилота в «Формуле-1». После 16 этапов его лучшим результатом на финише является 10-е место на Гран-при Италии.
Ранее Сироткин признался, что не был готов к такой поддержке трибун во время Гран-при России в Сочи.