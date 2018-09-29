Бывший глава «Формулы-1» рассказал, что нужно сделать Сироткину чтобы добиться хороших результатов

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказал мнение о перспективах российского пилота британской команды «Уильямс» Сергея Сироткина в «королевских гонках».

«Очевидно, его машина не может позволить добиваться результата в данный момент. Лучшим болидом для него может быть «Мерседес» или «Феррари», — приводит слова Экклстоуна ТАСС.

Для Сироткина нынешний сезон является дебютным в качестве основного пилота в «Формуле-1». После 16 этапов его лучшим результатом на финише является 10-е место на Гран-при Италии.

Ранее Сироткин признался, что не был готов к такой поддержке трибун во время Гран-при России в Сочи.