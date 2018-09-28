Сироткин признался, что не был готов к такой поддержке трибун во время Гран-при России в Сочи

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился мнением о поддержке болельщиков во время 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, проходящего в Сочи.

«Безусловно, чувствуется много внимания. Я понимал, что в эти дни его будет много, но всё равно был не готов. Большое спасибо всем, кто пришёл», — заявил Сироткин.

Он отметил, что нынешний сезон очень непростой для команды и такая поддержка много значит для него и всего коллектива.

«Понятное дело, что когда ты в машине и закрытом шлеме, то это никак не влияет, но в целом позитивная энергия от болельщиков помогает справиться с тяжёлым уикендом», — добавил россиянин.

Ранее Сироткин подвёл итоги двух тренировочных сессий Гран-при России.