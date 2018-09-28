Сироткин подвёл итоги двух тренировочных сессий Гран-при России

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Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в двух сессиях свободных заездов 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.
Сироткин подвёл итоги двух тренировочных сессий Гран-при России
  • Reuters

«Наши надежды и цели намного выше реальных позиций, за которые будем бороться. Сегодня, в принципе, всё было неплохо. Потенциал для прогресса есть. Всё зависит от того, как будем его использовать и какая завтра будет погода», — рассказал Сироткин.

Он отметил, что целью команды на квалификацию является выход во второй сегмент.

«На такой трассе многое зависит от погоды и выбранной резины. Для нас могут быть как хорошие, так и плохие сюрпризы», — добавил россиянин.

В первой сессии свободных заездов Сироткин занял 18-е место, а во второй — 19-е.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике Гран-при России.

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