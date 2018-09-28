Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике Гран-при России, Сироткин — 19-й
- Reuters
Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг по трассе в Сочи за 1 минуту 33,385 секунды.
Вторым стал его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место, уступив времени лидера 3,476 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 20-й результат.
FP2 CLASSIFICATION: A strong session for @MercedesAMGF1#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/WlAL604IIG— Formula 1 (@F1) 28 сентября 2018 г.
В первой свободной практике лучший результат показал немец Себастьян Феттель из «Феррари». Ферстаппен был вторым, а Хэмилтон — третьим.
Ранее сообщалось, что в гараже команды «Хаас» на автодроме в Сочи ночью произошёл пожар.