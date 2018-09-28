Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике Гран-при России, Сироткин — 19-й

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во второй свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг по трассе в Сочи за 1 минуту 33,385 секунды.

Вторым стал его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место, уступив времени лидера 3,476 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 20-й результат.

В первой свободной практике лучший результат показал немец Себастьян Феттель из «Феррари». Ферстаппен был вторым, а Хэмилтон — третьим.

Ранее сообщалось, что в гараже команды «Хаас» на автодроме в Сочи ночью произошёл пожар.