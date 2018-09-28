В гараже команды «Хаас» на автодроме в Сочи ночью произошёл пожар

Накануне старта 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России в боксах команды «Хаас» на автодроме в Сочи произошло возгорание.

Как сообщает Motorsport, инцидент произошёл ночью, с четверга на пятницу. Возгорание удалось быстро потушить, но два комплекта покрышек, предназначенные для Кевина Магнуссена, сгорели.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной возгорания стал электронный блок контроля температуры термочехлов, и после того, как сгорел первый комплект, находящийся в чехле, пламя перекинулось на соседний.

По информации издания, команда уже направила запрос на получение двух запасных комплектов шин.

Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в России.