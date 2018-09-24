Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в России

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в Сочи, который пройдёт с 28 по 30 сентября.

«Выступать на домашнем этапе это всегда хорошо, но, как и со всем в жизни, существуют взлёты и падения. Мне очень приятно выступать перед домашними трибунами. Я получаю большую поддержку от всей страны, но впереди меня ждёт напряжённый уикенд», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он также отметил, что на российском этапе будет больше работы, чем на других этапах. По его словам, трудной задачей будет правильно распорядиться временем и запасом сил на трассе.

«Я с нетерпением жду этот этап, несмотря на то что понимаю, что будет очень сложно», — подытожил Сироткин.

Ранее технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал выступление российского пилота команды Сергея Сироткина, занявшего 19-е место в гонке 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.