Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в России

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Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в Сочи, который пройдёт с 28 по 30 сентября.
Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в России
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Выступать на домашнем этапе это всегда хорошо, но, как и со всем в жизни, существуют взлёты и падения. Мне очень приятно выступать перед домашними трибунами. Я получаю большую поддержку от всей страны, но впереди меня ждёт напряжённый уикенд», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он также отметил, что на российском этапе будет больше работы, чем на других этапах. По его словам, трудной задачей будет правильно распорядиться временем и запасом сил на трассе. 

«Я с нетерпением жду этот этап, несмотря на то что понимаю, что будет очень сложно», — подытожил Сироткин.

Ранее технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал выступление российского пилота команды Сергея Сироткина, занявшего 19-е место в гонке 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

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