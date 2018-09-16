В «Уильямсе» заявили, что удар со стороны Переса испортил Сироткину гонку

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал выступление российского пилота команды Сергея Сироткина, занявшего 19-е место в гонке 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

«Сергей провёл фантастическую работу, контролируя работу шин и темп и под сильным давлением удерживая трафик за собой. В итоге его настиг удар со стороны Переса, который испортил его гонку, где он мог бы финишировать на хорошей позиции», — приводит слова Лоу пресс-служба «Уильямса».

Россиянин финишировал на последнем, 19-м месте. Перес за столкновение с Сироткиным был наказан проездом по пит-лейн.

Ранее Сироткин заявил, что сделал всё, что мог в гонке Гран-при Сингапура.