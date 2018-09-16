Сироткин о гонке Гран-при Сингапура: я сделал всё, что мог

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

«Сегодня я сделал всё, что мог. Боролся за каждый миллиметр трассы. Очень жаль, что гонка закончилась таким образом. Давайте сделаем это в Сочи», — написал Сироткин в своём Instagram.

Россиянин финишировал на последнем, 19-м месте. По ходу гонки Сироткин повредил машину в борьбе с пилотом «Форс Индии» Серхио Пересом, за что тот был наказан проездом по пит-лейн. При этом Сироткин также получил штраф в 5 секунд на пит-стопе за свой манёвр в отношении Брэндона Хартли из «Торо Россо».

Гран-при России — 16-й этап сезона 2018 года — пройдёт в Сочи с 27 по 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура.