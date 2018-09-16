Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, Сироткин — 19-й

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, Сироткин — 19-й
  • Reuters

Следом за ним финишную черту пересёк голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе гонки 19-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 14-й.

В личном зачёте Хэмилтон смог укрепить своё лидерство, набрав 281 очков. Феттель теперь отстаёт от британца на 40 баллов (241 очко).

Ранее сообщалось, что «Формула-1» представила три официальные концепции болидов 2021 года.

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