«Формула-1» представила три официальные концепции болидов 2021 года
Как сообщает пресс-служба чемпионата, данные концепты были созданы при тестом сотрудничестве команд с Международной автомобильной федерацией (FIA) и руководством «Формулы-1».
Отмечается, что данные изображения основываются на уже согласованных деталях нового регламента, который, как ожидается должен быть утверждён до завершения сезона-2019 года.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣— Formula 1 (@F1) 14 сентября 2018 г.
👀 First look >> https://t.co/rkRvM2ztpH#F1pic.twitter.com/Q1VZxiDedf
Ранее сообщалось, что с 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски.