«Формула-1» представила три официальные концепции болидов 2021 года

Пресс-служба «Формулы-1» обнародовала три официальные концепции болидов сезона 2021 года, начиная с которого вступит в силу новый технический регламент.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, данные концепты были созданы при тестом сотрудничестве команд с Международной автомобильной федерацией (FIA) и руководством «Формулы-1».

Отмечается, что данные изображения основываются на уже согласованных деталях нового регламента, который, как ожидается должен быть утверждён до завершения сезона-2019 года.

Ранее сообщалось, что с 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски.