«Уфа» прервала шестиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Енисей»
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Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Енисей» забил первым. На 35-й минуте отличился Михаил Костюков.
После перерыва «Уфа» смогла отыграться. На 46-й минуте забил Вячеслав Кротов. Победный для уфимцев гол в свой актив записал Сильвестр Игбун, отличившийся на 69-й минуте.
Для «Уфы» эта победа стала первой после безвыигрышной серии, продлившейся шесть матчей.
В десятом туре «Уфа» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Енисей» на своём поле примет московский «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Урал» одержал победу над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ.