«Уфа» прервала шестиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Енисей»

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«Уфа» одержала волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Уфа» прервала шестиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Енисей»
  • ©fcufa.pro

Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Енисей» забил первым. На 35-й минуте отличился Михаил Костюков.

После перерыва «Уфа» смогла отыграться. На 46-й минуте забил Вячеслав Кротов. Победный для уфимцев гол в свой актив записал Сильвестр Игбун, отличившийся на 69-й минуте.

Для «Уфы» эта победа стала первой после безвыигрышной серии, продлившейся шесть матчей.

В десятом туре «Уфа» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Енисей» на своём поле примет московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Урал» одержал победу над «Арсеналом» в девятом туре РПЛ.

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