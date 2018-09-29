Сироткин о своём развороте в квалификации Гран-при России: я пытался выжать больше, чем было возможно

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

«Сложная квалификация, и я разочарован ошибкой, которую допустил в конце. Думаю, мы испытывали достаточно проблем, наша скорость совсем не впечатляла, и я пытался выжать больше, чем было возможно», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он отметил, что не хотел проезжать ещё один обычный круг и попытался сделать что-то особенное.

«Но не справился с этим. Я совершил ошибку, за что прошу прощения. Мне хотелось сделать что-то большее, чем просто проехать неплохой круг», — добавил гонщик.

По итогам квалификации Сироткин занял 18-е место, но в гонке будет стартовать с 13-й позиции благодаря штрафам за замены элементов силовой установки у Фернандо Алонсо, Пьера Гасли, Брендона Хартли, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при России.