Боттас выиграл квалификацию Гран-при России, Сироткин — 18-й
- Reuters
Боттас преодолел свой лучший круг по трассе в Сочи за 1 минуту 31,387 секунды.
Второе место занял его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон.
Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 20-й результат.
QUALIFYING CLASSIFICATION: A second pole of 2018 for @ValtteriBottas 👏 #RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/3mGByLUYXl— Formula 1 (@F1) 29 сентября 2018 г.
Гонка Гран-при России пройдёт 30 сентября. Стартовые огни погаснут в 15:10.
Ранее бывший глава «Формулы-1» рассказал, что нужно сделать Сироткину, чтобы добиться хороших результатов.