Боттас выиграл квалификацию Гран-при России, Сироткин — 18-й

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем квалификации 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

Боттас преодолел свой лучший круг по трассе в Сочи за 1 минуту 31,387 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон.

Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 20-й результат.

Гонка Гран-при России пройдёт 30 сентября. Стартовые огни погаснут в 15:10.

Ранее бывший глава «Формулы-1» рассказал, что нужно сделать Сироткину, чтобы добиться хороших результатов.