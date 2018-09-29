Экклстоун надеется, что в «Формуле-1» появится российская команда

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Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказал мнение об увеличении количества российских пилотов в чемпионате.
Экклстоун надеется, что в «Формуле-1» появится российская команда
  • ©Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter
  • globallookpress.com

«Это здорово, что число российских гонщиков увеличивается. Я надеюсь, что появится и российская команда, что, очевидно, будет лучше для России, чем просто наличие пилотов. Это было бы очень хорошо», — приводит слова Экклстоуна ТАСС.

В нынешнем сезоне единственным основным пилотом из России в пелотоне является Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс». Тест-пилотами работают Артём Маркелов («Рено») и Никита Мазепин («Форс Индия»). Со следующего сезона в число боевых пилотов вернётся Даниил Квят, который в нынешнем году является гонщиком по развитию «Феррари», но продолжит карьеру в «Торо Россо». 

В современной истории «Формулы-1» всего две команды выступали под российским флагом — «Мидланд» (2006 год) и «Маруся» (2012—2014 годы).

Ранее Экклстоун рассказал, что нужно сделать Сироткину, чтобы добиться хороших результатов.

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