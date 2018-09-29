«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в седьмом туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил лондонскому «Вест Хэму» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, проходившая на Олимпийском стадионе в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Вест Хэма» отличились Фелипе Андерсон и Марко Арнаутович, также мяч в свои ворота отправил защитник манкунианцев Виктор Линделёф. МЮ смог ответить только голом Маркуса Рашфорда.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном», а «Манчестер Юнайтед» — с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что Почеттино и Зидан рассматриваются в качестве замены Моуринью в «Манчестер Юнайтед».