СМИ: Почеттино и Зидан рассматриваются в качестве замены Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью с большей долей вероятности не продолжит работу в английском клубе в следующем сезоне.

Руководство МЮ готово расстаться с тренером в текущем сезоне или по его окончании, сообщает Le10sport.com. В английском клубе недовольны тем, что португальский специалист испортил отношения с некоторыми игроками команды, в том числе с Полем Погба.

По информации СМИ, в качестве новых потенциальных наставников «Манчестер Юнайтед» рассматривается бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, а также главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитник Поль Погба урегулировали свой конфликт на тренировке команды.