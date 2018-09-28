СМИ: Почеттино и Зидан рассматриваются в качестве замены Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью с большей долей вероятности не продолжит работу в английском клубе в следующем сезоне.
СМИ: Почеттино и Зидан рассматриваются в качестве замены Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Руководство МЮ готово расстаться с тренером в текущем сезоне или по его окончании, сообщает Le10sport.com. В английском клубе недовольны тем, что португальский специалист испортил отношения с некоторыми игроками команды, в том числе с Полем Погба.

По информации СМИ, в качестве новых потенциальных наставников «Манчестер Юнайтед» рассматривается бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, а также главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. 

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитник Поль Погба урегулировали свой конфликт на тренировке команды.

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