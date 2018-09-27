СМИ: Моуринью и Погба урегулировали конфликт на тренировке «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитник Поль Погба урегулировали свой конфликт на тренировке команды.

После поражения в матче Кубка английской лиги с «Дерби Каунти» пресс-секретарь МЮ Джон Аллен сообщил Моуринью, что Погба опубликовал видео в социальной сети Instagram, где он вместе с другими игроками клуба, не принимавшими участие во встрече, шутят и смеются. Моуринью воспринял это как насмешку над командой и выразил недовольство французским футболистом.

Впоследствии выяснилось, что видео было сделано в перерыве матча, когда «Манчестер Юнайтед» вёл со счётом 1:0. После прояснения ситуации Джон Аллен принёс Погба извинения, так как именно он сообщил португальскому тренеру о публикации видео, сообщает manutd.ru.

Ранее в СМИ сообщалось, что французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба лишился капитанской повязки из-за желания покинуть коллектив.