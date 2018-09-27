СМИ: Моуринью и Погба урегулировали конфликт на тренировке «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитник Поль Погба урегулировали свой конфликт на тренировке команды.
СМИ: Моуринью и Погба урегулировали конфликт на тренировке «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

После поражения в матче Кубка английской лиги с «Дерби Каунти» пресс-секретарь МЮ Джон Аллен сообщил Моуринью, что Погба опубликовал видео в социальной сети Instagram, где он вместе с другими игроками клуба, не принимавшими участие во встрече, шутят и смеются. Моуринью воспринял это как насмешку над командой и выразил недовольство французским футболистом.

Впоследствии выяснилось, что видео было сделано в перерыве матча, когда «Манчестер Юнайтед» вёл со счётом 1:0. После прояснения ситуации Джон Аллен принёс Погба извинения, так как именно он сообщил португальскому тренеру о публикации видео, сообщает manutd.ru.

Ранее в СМИ сообщалось, что французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба лишился капитанской повязки из-за желания покинуть коллектив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить